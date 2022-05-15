Барселона начала переговоры с Атлетико по поводу Жоау Фелиша
В Ла Лиге может состояться громкий трансфер
В четверг, 12 мая состоялась встреча между генеральными директорами «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид. На ней обсуждался возможный трансфер хавбека «Матрасников» Жоау Фелиша.
Подписание 22-летнего португальца – личное желание президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Это была уже четвертая встреча между представителями «Атлетико» и «Барселоны», на которой обсуждался возможный трансфер Фелиша.
Мадридский клуб не горит желанием продавать своего хавбека. Летом в борьбу за Фелиша могут включиться английские клубы.
В нынешнем сезоне на счету Фелиша 10 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Трансферная стоимость португальца оценивается в 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года. Концовку нынешнего сезона Фелиш пропускает из-за травмы.
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