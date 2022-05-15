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  4. Барселона начала переговоры с Атлетико по поводу Жоау Фелиша
Испания
15 мая 2022, 16:08 |
303
0

Барселона начала переговоры с Атлетико по поводу Жоау Фелиша

В Ла Лиге может состояться громкий трансфер

15 мая 2022, 16:08 |
303
0
Барселона начала переговоры с Атлетико по поводу Жоау Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

В четверг, 12 мая состоялась встреча между генеральными директорами «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид. На ней обсуждался возможный трансфер хавбека «Матрасников» Жоау Фелиша.

Подписание 22-летнего португальца – личное желание президента «Барселоны» Жоана Лапорты.  Это была уже четвертая встреча между представителями «Атлетико» и «Барселоны», на которой обсуждался возможный трансфер Фелиша.

Мадридский клуб не горит желанием продавать своего хавбека. Летом в борьбу за Фелиша могут включиться английские клубы.

В нынешнем сезоне на счету Фелиша 10 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Трансферная стоимость португальца оценивается в 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года. Концовку нынешнего сезона Фелиш пропускает из-за травмы.

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Барселона Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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Источник AS
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