Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Лидер Атлетико выбыл до конца сезона

У Жоау Фелиша травма колена

  • 19.04.2022 15:37
  • 547 просмотров
  • 0 комментариев
Лидер Атлетико выбыл до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Атакующий полузащитник «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш в нынешнем сезоне уже не сыграет. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Инстаграме.

22-летний португалец повредил подколенное сухожилие во время матча 32-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (победа 2:1). Точные сроки восстановления Фелиша пока что не известны, но, очевидно повреждение серьезное.

В нынешнем сезоне на счету Фелиша 10 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности