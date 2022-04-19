Лидер Атлетико выбыл до конца сезона

Атакующий полузащитник «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш в нынешнем сезоне уже не сыграет. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Инстаграме.

22-летний португалец повредил подколенное сухожилие во время матча 32-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (победа 2:1). Точные сроки восстановления Фелиша пока что не известны, но, очевидно повреждение серьезное.

В нынешнем сезоне на счету Фелиша 10 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.