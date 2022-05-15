Женева. Сачко не пробился в основную сетку

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира АТР в швейцарской Женеве. В финале квалификации он в двух сетах уступил аргентинцу Факундо Баньису. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

Квалификация. Финал

Факундо Баньис (Аргентина, 1) – Виталий Сачко (Украина, 7) – 6:2, 6:3

Вчера в полуфинале квалификации Сачко обыграл Лукаса Герха.