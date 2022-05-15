ATP15 мая 2022, 15:44 |
90
0
Женева. Сачко не пробился в основную сетку
Украинец проиграл Факундо Баньису
15 мая 2022, 15:44 |
90
0
Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира АТР в швейцарской Женеве. В финале квалификации он в двух сетах уступил аргентинцу Факундо Баньису. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
Квалификация. Финал
Факундо Баньис (Аргентина, 1) – Виталий Сачко (Украина, 7) – 6:2, 6:3
Вчера в полуфинале квалификации Сачко обыграл Лукаса Герха.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 15 мая 2022, 02:00 14
Музыканты после выступления призвали мир спасти защитников Мариуполя
Теннис | 14 мая 2022, 20:37 0
В финале будут представлены теннисистки с флагами
Футбол | 15.05.2022, 12:27
Хоккей | 14.05.2022, 23:41
Футбол | 15.05.2022, 00:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2022, 11:55 5
13.05.2022, 19:46
14.05.2022, 14:46
14.05.2022, 21:20 8
14.05.2022, 20:20 3
14.05.2022, 12:03 9
14.05.2022, 12:08 7
15.05.2022, 13:14 11