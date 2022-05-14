ATP14 мая 2022, 18:32 |
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Сачко вышел в финал квалификации турнира ATP в Женеве
Виталий будет сражаться за путевку в основу
14 мая 2022, 18:32 |
142
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№367 ATP) стартовал с победы в квалификации грунтового турнира ATP 250 в Швейцарии.
В первом круге отбора украинец одолел Лукаса Герха из Германии (№235 ATP).
Женева. Полуфинал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 7:6(1), 6:3
Дале по сетке лидер посева Факундо Баньис из Аргентины (№95 ATP).
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