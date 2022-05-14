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  4. Сачко вышел в финал квалификации турнира ATP в Женеве
ATP
14 мая 2022, 18:32 |
142
1

Сачко вышел в финал квалификации турнира ATP в Женеве

Виталий будет сражаться за путевку в основу

14 мая 2022, 18:32 |
142
1
Сачко вышел в финал квалификации турнира ATP в Женеве
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№367 ATP) стартовал с победы в квалификации грунтового турнира ATP 250 в Швейцарии.

В первом круге отбора украинец одолел Лукаса Герха из Германии (№235 ATP).

Женева. Полуфинал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 7:6(1), 6:3

Дале по сетке лидер посева Факундо Баньис из Аргентины (№95 ATP).

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Виталий Сачко Лукас Герх ATP Женева Факундо Баньис
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Источник Sport.ua
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