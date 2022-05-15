Симеоне подтвердил уход Суареса из Атлетико

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне подтвердил, что Луис Суарес покинет команду в конце сезона:

«Я разговаривал с Суаресом в ноябре. Это был трудный диалог, если честно. Обе стороны высказывали свое мнение. С того момента наши отношения не менялись, мы с уважением относились друг к другу.

Я благодарен Луису за такое поведение. В прошлом сезоне он был очень полезен команде. Но, по состоянию на сегодняшний день у нас большая конкуренция».

Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в «Интер Майами».