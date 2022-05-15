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  4. Симеоне подтвердил уход Суареса из Атлетико
Испания
15 мая 2022, 14:50 |
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Симеоне подтвердил уход Суареса из Атлетико

Форвард летом станет свободным агентом

15 мая 2022, 14:50 |
540
0
Симеоне подтвердил уход Суареса из Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне подтвердил, что Луис Суарес покинет команду в конце сезона:

«Я разговаривал с Суаресом в ноябре. Это был трудный диалог, если честно. Обе стороны высказывали свое мнение. С того момента наши отношения не менялись, мы с уважением относились друг к другу.

Я благодарен Луису за такое поведение. В прошлом сезоне он был очень полезен команде. Но, по состоянию на сегодняшний день у нас большая конкуренция».

Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в «Интер Майами».

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Диего Симеоне Луис Суарес Атлетико Мадрид
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Источник Mundo Deportivo
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