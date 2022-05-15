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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «У нас есть все, чтобы бороться за трофеи, но мы отстаем»
Англия
15 мая 2022, 14:30 |
228
0

Томас ТУХЕЛЬ: «У нас есть все, чтобы бороться за трофеи, но мы отстаем»

Наставник «Челси» прокомментировал поражение в финале Кубка Англии

15 мая 2022, 14:30 |
228
0
Томас ТУХЕЛЬ: «У нас есть все, чтобы бороться за трофеи, но мы отстаем»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» уступил «Ливерпулю» в финальном матче Кубка Англии (5:6 в серии пенальти). Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель признал, что его команда отстает от «Ливерпуля».

«У нас есть все, чтобы брать трофеи, но есть отставание, потому что «Ливерпуль» строил эту команду много лет. Санкции не облегчили ситуацию и не помогли сократить это отставание.

Мы расстроены, но в то же время и горды. До последней минуты я был уверен, что мы победим, но, к сожалению, я ошибался. Такова жизнь в спорте», – сказал Тухель.

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Источник Daily Mail
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