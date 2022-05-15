Лунин согласен на еще одну аренду
Украинский голкипер снова покинет «Реал»
В испанских СМИ уже появлялась информация о том, что «Реал» планирует в следующем сезоне снова отправить Андрея Лунина в аренду.
По информации Marca, сам украинский голкипер также согласен на еще одну аренду. Но это должна быть сделка, которая устроит все стороны. Наиболее вероятным вариантом для Лунина считается «Эспаньол».
Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. Мадридский клуб уже отправлял 23-летнего украинского голкипера в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финальный матч национального кубка
В дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта»