РОНАЛДИНЬО: «Что ПСЖ хочет получить? Худших игроков мира?»

Экс-игрок ПСЖ Роналдиньо не понимает желания клуба устроить серьезную кадровую чистку состава летом:

«Они хотят все изменить? А что они вообще желают получить в итоге? Худших игроков мира в своем составе? Им нужно научиться ждать, пока новички привыкнут к способу игры команды. Адаптация — это нормально, если вы, конечно, планируете что-то на будущее.

Неймар – один из лучших игроков мира. В этом году он получил несколько травм. Когда он готов на 100%, он особый игрок для своей команды.

Неймар, Ди Мария, Месси. Лучшие игроки собраны вместе. Если и этот набор вас не устраивает, с кем вы вообще собираетесь играть? Мбаппе мне тоже нравится, однако ему сейчас нужно решить, где он хочет играть».