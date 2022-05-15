Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии
Звезда НБА является совладельцем мерсисайдцев
Звездный фовард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, являющийся совладельцем английского «Ливерпуля», поздравил команду с завоеванием Кубка Англии.
Напомним, в финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти (6:5).
«Есть! Мы победители Кубка Англии!» — написал Леброн Джеймс в Twitter.
Напомним, что Леброн – миноритарный акционер «Ливерпуля». В 2011 году он приобрел 2% акций клуба.
YESSIR!!!!!! WE ARE THE #EmiratesFACup WINNERS!!!!!!! @LFC 🛑🛑🛑🛑🛑 pic.twitter.com/ZgxsC1qTC9— LeBron James (@KingJames) May 14, 2022
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