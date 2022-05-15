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  4. Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии
Англия
15 мая 2022, 12:25 | Обновлено 15 мая 2022, 13:08
311
0

Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии

Звезда НБА является совладельцем мерсисайдцев

15 мая 2022, 12:25 | Обновлено 15 мая 2022, 13:08
311
0
Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный фовард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, являющийся совладельцем английского «Ливерпуля», поздравил команду с завоеванием Кубка Англии.

Напомним, в финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти (6:5).

«Есть! Мы победители Кубка Англии!» — написал Леброн Джеймс в Twitter.

Напомним, что Леброн – миноритарный акционер «Ливерпуля». В 2011 году он приобрел 2% акций клуба.

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Челси Челси - Ливерпуль Леброн Джеймс
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Источник Sport.ua
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