Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии

Звездный фовард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, являющийся совладельцем английского «Ливерпуля», поздравил команду с завоеванием Кубка Англии.

Напомним, в финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти (6:5).

«Есть! Мы победители Кубка Англии!» — написал Леброн Джеймс в Twitter.

Напомним, что Леброн – миноритарный акционер «Ливерпуля». В 2011 году он приобрел 2% акций клуба.