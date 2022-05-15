Англия15 мая 2022, 12:07 |
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Арсенал хочет подписать еще одного защитника Болоньи
Аарон Хики может продолжить карьеру в АПЛ
15 мая 2022, 12:07 |
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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» Аарону Хики. Переговоры между клубами уже начались.
Год назад «Арсенал» уже подписал одного защитника «Болоньи». Речи идет о японец Такехиру Томиясу, за которого отдали 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Хики 5 голов и 1 ассист в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Трансферная стоимость 19-летнего шотландца оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
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