Арсенал хочет подписать еще одного защитника Болоньи

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» Аарону Хики. Переговоры между клубами уже начались.

Год назад «Арсенал» уже подписал одного защитника «Болоньи». Речи идет о японец Такехиру Томиясу, за которого отдали 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хики 5 голов и 1 ассист в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Трансферная стоимость 19-летнего шотландца оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.