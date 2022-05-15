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  4. Ювентус нашел замену Морате в Аталанте
Италия
15 мая 2022, 11:46 |
454
0

Ювентус нашел замену Морате в Аталанте

Луис Муриэль может продолжить карьеру в Турине

15 мая 2022, 11:46 |
454
0
Ювентус нашел замену Морате в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Аталанты» Луису Муриэлю. 31-летний колумбиец может заменить в Турине Альваро Морату. Срок аренды испанца истекает в июне, и «Ювентус» не планирует выкупать его у «Атлетико» Мадрид.

Интерес к Муриэлю также проявляет «Рома». В «Ювентусе» надеются, что дружба форварда с Хуаном Куадрадо поможет убедить Муриэля перейти именно в туринский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Муриэля 14 голов и 10 ассистов в 38 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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