Ювентус нашел замену Морате в Аталанте

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Аталанты» Луису Муриэлю. 31-летний колумбиец может заменить в Турине Альваро Морату. Срок аренды испанца истекает в июне, и «Ювентус» не планирует выкупать его у «Атлетико» Мадрид.

Интерес к Муриэлю также проявляет «Рома». В «Ювентусе» надеются, что дружба форварда с Хуаном Куадрадо поможет убедить Муриэля перейти именно в туринский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Муриэля 14 голов и 10 ассистов в 38 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.