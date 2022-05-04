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  4. Рома интересуется форвардом Аталанты
Италия
04 мая 2022, 20:45 |
153
0

Рома интересуется форвардом Аталанты

Луис Муриэль может продолжить карьеру в столице Италии

04 мая 2022, 20:45 |
153
0
Рома интересуется форвардом Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

«Рома» попытается во время летнего трансферного окна подписать форварда «Аталанты» Луиса Муриэля. В его услугах заинтересован лично главный тренер «Волков» Жозе Моуриньо.

Сам Муриэль в последнее время получает недостаточно игровой практики в составе «Аталанты», поэтому готов сменить клуб. Клуб из Бергамо хочет получить за 31-летнего колумбийца 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Муриэля 13 голов и 9 ассистов в 37 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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