Рома интересуется форвардом Аталанты

«Рома» попытается во время летнего трансферного окна подписать форварда «Аталанты» Луиса Муриэля. В его услугах заинтересован лично главный тренер «Волков» Жозе Моуриньо.

Сам Муриэль в последнее время получает недостаточно игровой практики в составе «Аталанты», поэтому готов сменить клуб. Клуб из Бергамо хочет получить за 31-летнего колумбийца 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Муриэля 13 голов и 9 ассистов в 37 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.