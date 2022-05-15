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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Возможно, это была моя последняя игра за Баварию»
Германия
15 мая 2022, 08:32 |
960
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Возможно, это была моя последняя игра за Баварию»

Звездный форвард, скорее всего, перейдет в «Барселону»

15 мая 2022, 08:32 |
960
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Возможно, это была моя последняя игра за Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не исключает, что матч заключительного тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:2) был его последней игрой в составе мюнхенской команды.

«Вполне возможно, что это была моя последняя игра в составе «Баварии». Я не могу утверждать это на 100%, но вполне возможно, что так оно и было. Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», - сказал Левандовски.

Отметим, что поляк отказался от продления контракта с командой. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски перейдет в «Барселону».

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Роберт Левандовски Бавария чемпионат Германии по футболу
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Источник Bayern & Germany
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