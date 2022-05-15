Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Возможно, это была моя последняя игра за Баварию»
Звездный форвард, скорее всего, перейдет в «Барселону»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не исключает, что матч заключительного тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:2) был его последней игрой в составе мюнхенской команды.
«Вполне возможно, что это была моя последняя игра в составе «Баварии». Я не могу утверждать это на 100%, но вполне возможно, что так оно и было. Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», - сказал Левандовски.
Отметим, что поляк отказался от продления контракта с командой. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Левандовски перейдет в «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт бразильского хавбека принадлежит донецкому Шахтеру
Юлия Пятова гордится своей Родиной