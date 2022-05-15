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Нант
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Франция
15 мая 2022, 06:14 | Обновлено 15 мая 2022, 06:23
472
1

ВИДЕО. Гол Тете принес победу Лиону над Нантом

Контракт бразильского хавбека принадлежит донецкому Шахтеру

15 мая 2022, 06:14 | Обновлено 15 мая 2022, 06:23
472
1
ВИДЕО. Гол Тете принес победу Лиону над Нантом
ФК Лион. Тете

Гол бразильца Тете принес победу Лиону над Нантом (3:2) в матче 37-го тура Лиги 1.

Контракт бразильского хавбека принадлежит донецкому Шахтеру

Лига 1. 37-й тур

Лион – Нант – 3:2

Голы: Дембеле, 9 (1:0). Лукас Пакета, 78 (2:0). Мерлен, 81 (2:1). Тете, 85 (3:1). Сиприен, 90+2 (3:2)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Вилан Сиприен (Нант).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
81’
ГОЛ ! Автогол забил Мало Гюсто (Лион).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Лион).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
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Источник Sport.ua
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Vladimir Liashenko
Хороша новина. Тете в гарній формі. Не продавати, а зібрати усіх легіонерів і восени достойно представити Україну у груповому етапі Ліги Європейських Чемпіонів.
Вся надія тільки на Шахтар!
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