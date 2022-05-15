ВИДЕО. Моуриньо теряет очки. Рома с 46 ударами не смогла обыграть Венецию

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» дома сыграла вничью с «Венецией» (1:1).

«Рома» нанесла за матч 46 ударов в сторону ворот и подала 20 угловых, но не смогла выиграть.

Подопечные Жозе Моуринью остались на 6-м месте (60 очками). Есть варианты, при которых римский клуб не попадет в еврокубки. «Венеция» потеряла шансы на выживание в элите (26 очков).

Серия A. 37-й тур

Рома – Венеция – 1:1

Голы: Окереке, 1 (0:1). Шомуродов, 76 (1:1).

Эмполи – Салернитана – 1:1

Голы: Кутроне, 31 (1:0). Бонаццоли, 76 (1:1).

Нереализованный пенальти: Перотти, 84.

Верона – Торино – 0:1

Голы: Брекало, 19 (0:1).

Удинезе – Специя – 2:3

Голы: Молина, 26 (1:0). Верде, 35 (1:1). Гьяси, 45+3 (1:2). Маджоре, 47 (1:3). Мари, 90+4 (2:3).

Нереализованный пенальти: Манай, 90.