ВИДЕО. Моуриньо теряет очки. Рома с 46 ударами не смогла обыграть Венецию
Есть варианты, при которых команда Жозе Моуриньо не попадет в еврокубки
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» дома сыграла вничью с «Венецией» (1:1).
«Рома» нанесла за матч 46 ударов в сторону ворот и подала 20 угловых, но не смогла выиграть.
Подопечные Жозе Моуринью остались на 6-м месте (60 очками). Есть варианты, при которых римский клуб не попадет в еврокубки. «Венеция» потеряла шансы на выживание в элите (26 очков).
Серия A. 37-й тур
Рома – Венеция – 1:1
Голы: Окереке, 1 (0:1). Шомуродов, 76 (1:1).
Эмполи – Салернитана – 1:1
Голы: Кутроне, 31 (1:0). Бонаццоли, 76 (1:1).
Нереализованный пенальти: Перотти, 84.
Верона – Торино – 0:1
Голы: Брекало, 19 (0:1).
Удинезе – Специя – 2:3
Голы: Молина, 26 (1:0). Верде, 35 (1:1). Гьяси, 45+3 (1:2). Маджоре, 47 (1:3). Мари, 90+4 (2:3).
Нереализованный пенальти: Манай, 90.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Пятова гордится своей Родиной
Украинская теннисистка подробно рассказала о длительной паузе в выступлениях и своем возвращении