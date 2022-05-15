Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Эспаньол
14.05.2022, FT 1 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2022, 04:20 | Обновлено 15 мая 2022, 04:43
2
0

Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

15 мая 2022, 04:20 | Обновлено 15 мая 2022, 04:43
2
0
Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Валенсия» разошлись миром со счетом 1:1.

На 37-й минуте счет открыл Макси Гомес из «Валенсии», а на 45-й минуте сравнял форвард «Эспаньола» Рауль де Томас.

«Эспаньол» (41 очко) занимает 13-е место, а «Валенсии» замыкает топ-10 (45 очков).

Лига 1. 37-й тур

Эспаньол – Валенсия – 1:1

Голы: Рауль де Томас, 45+2 – Макси Гомес, 37.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
По теме:
Кадис - Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Эспаньол Валенсия Ла Лига видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Футбол | 14 мая 2022, 21:00 0
Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A

Команда Виктора Коваленко выполнила задачу

Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Футбол | 14 мая 2022, 11:55 5
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи

Наставник «Динамо» - о планах клуба на следующий сезон

Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Теннис | 14.05.2022, 15:23
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Футбол | 14.05.2022, 16:35
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
Теннис | 14.05.2022, 23:23
Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Залужный показал игральные карты с военными преступниками рф
ФОТО. Залужный показал игральные карты с военными преступниками рф
13.05.2022, 22:20
Война
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
14.05.2022, 12:20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 13
Футбол
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
13.05.2022, 17:50 14
Футбол
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
14.05.2022, 05:14
Война
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем