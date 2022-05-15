Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Валенсия» разошлись миром со счетом 1:1.

На 37-й минуте счет открыл Макси Гомес из «Валенсии», а на 45-й минуте сравнял форвард «Эспаньола» Рауль де Томас.

«Эспаньол» (41 очко) занимает 13-е место, а «Валенсии» замыкает топ-10 (45 очков).

Лига 1. 37-й тур

Эспаньол – Валенсия – 1:1

Голы: Рауль де Томас, 45+2 – Макси Гомес, 37.