Испания15 мая 2022, 04:20 | Обновлено 15 мая 2022, 04:43
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Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги
15 мая 2022, 04:20 | Обновлено 15 мая 2022, 04:43
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В матче 37-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Валенсия» разошлись миром со счетом 1:1.
На 37-й минуте счет открыл Макси Гомес из «Валенсии», а на 45-й минуте сравнял форвард «Эспаньола» Рауль де Томас.
«Эспаньол» (41 очко) занимает 13-е место, а «Валенсии» замыкает топ-10 (45 очков).
Лига 1. 37-й тур
Эспаньол – Валенсия – 1:1
Голы: Рауль де Томас, 45+2 – Макси Гомес, 37.
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
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