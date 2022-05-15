В воскресенье, 15 мая, в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» состоится матч тридцать седьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Хетафе» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Хетафе



Стремительно приближается к завершению очередной сезон испанского национального первенства, но для команды из пригорода Мадрида, по всей видимости, его уже можно считать завершенным. Теоретически, подопечные Кике Флореса еще могут оказаться в зоне вылета, но для этого должно сложиться сразу несколько сценариев, большинство из которых – фантастические.

Поверить в продвижение «Хетафе» в направлении экватора турнирной таблицы также достаточно сложно. Все команды Ла Лиги, которые не принадлежат к зоне еврокубков или зоне вылета, так или иначе, сейчас очень сильно лихорадит. Относится данное утверждение и к «городским», так как три кряду предыдущих матча они завершили с ничейным исходом, забив лишь в одной из этих игр. В целом, результативность и вовсе не относится к достоинствам футболистов из пригорода столицы, поэтому ждать от них чего-то особенного в конце тяжелого сезона не стоит.

Барселона



По большому счету, только каталонский коллектив в предстоящей игре будет решать какие-то вопросы личного характера. Между «Барселоной» и «Севильей» сохраняется дистанция в пять очков, что дает все возможности «блаугранас» с двух попыток оставить за собой действительно выстраданные «серебряные» медали. Ключевая игра в этой борьбе, как оказалось позднее, была сыграна еще в начале апреля, когда «нервионцы» пали на «Камп Ноу» (0:1), после чего лишь от футболистов Хави зависел исход этой гонки.

Последние три матча дали понять – «Барселона» знает, чего хочет добиться в оставшихся встречах уходящего футбольного года, поэтому сомневаться в возможности сделать очередной шаг в направлении второй строчки не приходится. Единственное, на что стоит им обратить внимание в предстоящей игре – оборона. В четырех предыдущих матчах каталонцы неизменно пропускали, что ранее в истории визитов на «Альфонсо Перес» гарантировало им проблемы.

Ориентировочные составы



«Хетафе»: Сориа – Куэнка, Йокушлу, Даконам – Максимович – Флорентину, Оливейра, Арамбарри, Суарес – Унал, Майораль.

«Барселона»: тер Штеген – Альба, Р. Араухо, Гарсия, Мингеса – Ф. де Йонг, Бускетс, Гави – Ферран, Обамеянг, Траоре.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре Хави приведет команду к и без того высокому результату. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (-1.5) с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье