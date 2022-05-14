На матче финала Кубка Англии продавали украинское пиво по 250 грн за бокал

Во время финального матча Кубка Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем» на легендарном стадионе «Уэмбли» продавали украинское пиво «Черниговское».

Любители пенного напитка могли купить бокал за 6.85 фунта, что в пересчете на наши деньги составляет около 250 грн. Также во время матча можно было увидеть рекламу «Черниговского» на щитах по периметру поля.

Отметим, что ранее бельгийская пивоваренная компания AB InBev переместила производство пива «Черниговское» в город Лювен у себя на родине и скоро будет реализовывать его на внутреннем рынке.