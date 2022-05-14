Англия14 мая 2022, 21:54 |
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Челси и Ливерпуль перед началом финала Кубка Англии поддержали Украину
Капитаны команд держали флаг Украины
14 мая 2022, 21:54 |
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Перед финальным матчем Кубка Англии «Челси» – «Ливерпуль» (0:0, пен. 5:6) британские клубы выразили поддержку Украине.
Игроки обеих команд сфотографировались с украинским флагом, на нем было написано «мир».
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