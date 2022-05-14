Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч чемпионата Англии Вест Хэм – Манчестер Сити
Англия
14 мая 2022, 21:42 |
549
0

Где смотреть матч чемпионата Англии Вест Хэм – Манчестер Сити

Встреча состоится 15 мая

14 мая 2022, 21:42 |
549
0
Где смотреть матч чемпионата Англии Вест Хэм – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». 

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне. Судья Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 16:00 по Киеву.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Андрей Ярмоленко чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Футбол | 14 мая 2022, 21:00 0
Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A

Команда Виктора Коваленко выполнила задачу

Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Футбол | 14 мая 2022, 12:03 7
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»

Юлия Пятова гордится своей Родиной

Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
Футбол | 14.05.2022, 15:40
Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Футбол | 14.05.2022, 12:20
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Футбол | 14.05.2022, 11:55
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
13.05.2022, 05:50
Футбол
ESL One Stockholm Dota Major: шансы команд на победу и украинцы на турнире
ESL One Stockholm Dota Major: шансы команд на победу и украинцы на турнире
12.05.2022, 16:05
Киберспорт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
12.05.2022, 22:24 1
Футбол
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 11
Теннис
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем