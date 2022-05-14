Англия14 мая 2022, 21:42 |
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Где смотреть матч чемпионата Англии Вест Хэм – Манчестер Сити
Встреча состоится 15 мая
14 мая 2022, 21:42 |
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В воскресенье, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне. Судья Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 16:00 по Киеву.
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».
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