В воскресенье, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне. Судья Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 16:00 по Киеву.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».