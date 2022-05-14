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  4. Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Италия
14 мая 2022, 21:00 | Обновлено 14 мая 2022, 21:22
898
0

Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A

Команда Виктора Коваленко выполнила задачу

14 мая 2022, 21:00 | Обновлено 14 мая 2022, 21:22
898
0
Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграла «Удинезе» со счетом 3:2 и гарантировала себе выживание в Серии A на следующий сезон.

Команда набрала 36 очков и на 7 пунктов оторвалась от зоны вылета.

Хавбек Виктор Коваленко появился на поле на 84-й минуте.

Чемпионат Италии. 37-й тур

Удинезе - Специя 2:3
Голы: Мари, 90 - Молина, 26 - Верде, 35, Квайси, 45, Маджиоре, 47

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Источник Sport.ua
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