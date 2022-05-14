Италия14 мая 2022, 21:00 | Обновлено 14 мая 2022, 21:22
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Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A
Команда Виктора Коваленко выполнила задачу
14 мая 2022, 21:00 | Обновлено 14 мая 2022, 21:22
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«Специя» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграла «Удинезе» со счетом 3:2 и гарантировала себе выживание в Серии A на следующий сезон.
Команда набрала 36 очков и на 7 пунктов оторвалась от зоны вылета.
Хавбек Виктор Коваленко появился на поле на 84-й минуте.
Чемпионат Италии. 37-й тур
Удинезе - Специя 2:3
Голы: Мари, 90 - Молина, 26 - Верде, 35, Квайси, 45, Маджиоре, 47
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