Специя добыла важную победу. Команда Коваленко сохранила место в Серии A

«Специя» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграла «Удинезе» со счетом 3:2 и гарантировала себе выживание в Серии A на следующий сезон.

Команда набрала 36 очков и на 7 пунктов оторвалась от зоны вылета.

Хавбек Виктор Коваленко появился на поле на 84-й минуте.

Чемпионат Италии. 37-й тур

Удинезе - Специя 2:3

Голы: Мари, 90 - Молина, 26 - Верде, 35, Квайси, 45, Маджиоре, 47