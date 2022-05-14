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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 17:24 |
479
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?»

Украинский тренер готов заменить Роберто Де Дзерби

14 мая 2022, 17:24 |
479
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос о готовности ли возглавить донецкий «Шахтер»:

– Де Дзерби, возможно, покинет «Шахтер». Готовы возглавить донецкий клуб?
– Не знаю, я же не могу себя назначить.

– А если бы вам предложили?
- Почему бы и нет?

Ранее Маркевич уже заявлял, что «Шахтер» должен возглавить украинский тренер.

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Мирон Маркевич Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
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Саша Денисов
В принципі, в цій постаті достатньо лайна та ненависті до Динамо Київ, щоб очолити іржавий смітник. Думаю донецькі оцінять 
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+2
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Hg
Хорошая мысль.
Имеем Львовско-Волынский каменноугольный бассейн (ЛьВолбасс).
Создаём ФК Шахтёр (Червоноград).
И Маркевич выводит его в УПЛ за 3-4 года!
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