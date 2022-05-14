Мирон МАРКЕВИЧ: «Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос о готовности ли возглавить донецкий «Шахтер»:

– Де Дзерби, возможно, покинет «Шахтер». Готовы возглавить донецкий клуб?

– Не знаю, я же не могу себя назначить.

– А если бы вам предложили?

- Почему бы и нет?

Ранее Маркевич уже заявлял, что «Шахтер» должен возглавить украинский тренер.