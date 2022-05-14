Украина. Премьер лига14 мая 2022, 17:24 |
479
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?»
Украинский тренер готов заменить Роберто Де Дзерби
14 мая 2022, 17:24 |
479
3
Известный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос о готовности ли возглавить донецкий «Шахтер»:
– Де Дзерби, возможно, покинет «Шахтер». Готовы возглавить донецкий клуб?
– Не знаю, я же не могу себя назначить.
– А если бы вам предложили?
- Почему бы и нет?
Ранее Маркевич уже заявлял, что «Шахтер» должен возглавить украинский тренер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2022, 14:20 3
Юлия Пятова рассказала, вернется ли их семья в Украину
Футбол | 14 мая 2022, 12:03 5
Юлия Пятова гордится своей Родиной
Футбол | 14.05.2022, 14:46
Теннис | 14.05.2022, 03:19
Теннис | 14.05.2022, 09:00
Новини партнерів
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2022, 17:19
13.05.2022, 17:50 14
14.05.2022, 15:23 3
Война
12.05.2022, 22:24 1
12.05.2022, 18:59 11
13.05.2022, 09:20 15
14.05.2022, 12:08 6
Имеем Львовско-Волынский каменноугольный бассейн (ЛьВолбасс).
Создаём ФК Шахтёр (Червоноград).
И Маркевич выводит его в УПЛ за 3-4 года!