Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»

«Шахтер», скорее всего, вскоре попрощается с Роберто Де Дзерби и будет искать нового наставника. Мирон Маркевич считает, что тренером готов стать украинец.

- Какой тренер в нынешних условиях подошел бы «Шахтеру», если Де Дзерби покинет клуб – легионер или украинец?

- На мой взгляд, однозначно второй вариант. Конечно, все решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.

В любом случае, не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол», - сказал Маркевич.