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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 17:22 | Обновлено 04 мая 2022, 17:23
353
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»

Специалист уверен, что стоит обратить внимание на украинских тренеров

04 мая 2022, 17:22 | Обновлено 04 мая 2022, 17:23
353
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
shakhtar.com

«Шахтер», скорее всего, вскоре попрощается с Роберто Де Дзерби и будет искать нового наставника. Мирон Маркевич считает, что тренером готов стать украинец.

- Какой тренер в нынешних условиях подошел бы «Шахтеру», если Де Дзерби покинет клуб – легионер или украинец?

- На мой взгляд, однозначно второй вариант. Конечно, все решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.

В любом случае, не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол», - сказал Маркевич.

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Источник Footboom
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