Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
Специалист уверен, что стоит обратить внимание на украинских тренеров
«Шахтер», скорее всего, вскоре попрощается с Роберто Де Дзерби и будет искать нового наставника. Мирон Маркевич считает, что тренером готов стать украинец.
- Какой тренер в нынешних условиях подошел бы «Шахтеру», если Де Дзерби покинет клуб – легионер или украинец?
- На мой взгляд, однозначно второй вариант. Конечно, все решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.
В любом случае, не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол», - сказал Маркевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард провел почти десять лет в Украине
Наставник «красных» был спокоен после победы в Испании