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  4. Тимо ВЕРНЕР: «Выбрал Челси, а не Ливерпуль. Не самое плохое решение»
Англия
14 мая 2022, 16:47 |
231
0

Тимо ВЕРНЕР: «Выбрал Челси, а не Ливерпуль. Не самое плохое решение»

Форвард «Челси» не жалеет о своем выборе

14 мая 2022, 16:47 |
231
0
Тимо ВЕРНЕР: «Выбрал Челси, а не Ливерпуль. Не самое плохое решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Форвард Челси Тимо Вернер накануне финала Кубка Англии против «Ливерпуля» признался, что летом 2020 года мог перейти в команду Юргена Клоппа:

«Когда я был в «Лейпциге», у меня была возможность перейти в АПЛ. «Ливерпуль» также был в моих мыслях, это большая возможность, но я выбрал «Челси» и выиграл титул Лиги чемпионов прошлого года. Это было не самое плохое решение».

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Тимо Вернер Челси Ливерпуль
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Источник Evening Standard
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