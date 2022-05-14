Англия14 мая 2022, 16:47 |
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Тимо ВЕРНЕР: «Выбрал Челси, а не Ливерпуль. Не самое плохое решение»
Форвард «Челси» не жалеет о своем выборе
14 мая 2022, 16:47 |
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Форвард Челси Тимо Вернер накануне финала Кубка Англии против «Ливерпуля» признался, что летом 2020 года мог перейти в команду Юргена Клоппа:
«Когда я был в «Лейпциге», у меня была возможность перейти в АПЛ. «Ливерпуль» также был в моих мыслях, это большая возможность, но я выбрал «Челси» и выиграл титул Лиги чемпионов прошлого года. Это было не самое плохое решение».
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