Тимо ВЕРНЕР: «Выбрал Челси, а не Ливерпуль. Не самое плохое решение»

Форвард Челси Тимо Вернер накануне финала Кубка Англии против «Ливерпуля» признался, что летом 2020 года мог перейти в команду Юргена Клоппа:

«Когда я был в «Лейпциге», у меня была возможность перейти в АПЛ. «Ливерпуль» также был в моих мыслях, это большая возможность, но я выбрал «Челси» и выиграл титул Лиги чемпионов прошлого года. Это было не самое плохое решение».