Испания14 мая 2022, 16:24 |
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ХАВИ: «Де Йонг – ключевой игрок для Барселоны»
Наставник «Барселоны» надеется сохранить хавбека
14 мая 2022, 16:24 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что не хочет терять хавбека Фрэнки Де Йонга, который может перейти в «Манчестер Юнайтед»:
«У нас много времени, чтобы все обсудить. Фрэнки – ключевой для нас игрок. Я много раз говорил, как он для нас важен.
С другой стороны, у нас есть бюджет клуба, в который нужно вложиться. Это я не о возможной продаже Де Йонга, а вообще».
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