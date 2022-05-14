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  4. ХАВИ: «Де Йонг – ключевой игрок для Барселоны»
Испания
14 мая 2022, 16:24 |
281
0

ХАВИ: «Де Йонг – ключевой игрок для Барселоны»

Наставник «Барселоны» надеется сохранить хавбека

14 мая 2022, 16:24 |
281
0
ХАВИ: «Де Йонг – ключевой игрок для Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что не хочет терять хавбека Фрэнки Де Йонга, который может перейти в «Манчестер Юнайтед»:

«У нас много времени, чтобы все обсудить. Фрэнки – ключевой для нас игрок. Я много раз говорил, как он для нас важен.

С другой стороны, у нас есть бюджет клуба, в который нужно вложиться. Это я не о возможной продаже Де Йонга, а вообще».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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