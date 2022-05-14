ХАВИ: «Де Йонг – ключевой игрок для Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что не хочет терять хавбека Фрэнки Де Йонга, который может перейти в «Манчестер Юнайтед»:

«У нас много времени, чтобы все обсудить. Фрэнки – ключевой для нас игрок. Я много раз говорил, как он для нас важен.

С другой стороны, у нас есть бюджет клуба, в который нужно вложиться. Это я не о возможной продаже Де Йонга, а вообще».