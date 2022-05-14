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  4. Азар останется в Реале на следующий сезон
Испания
14 мая 2022, 15:35 |
133
0

Азар останется в Реале на следующий сезон

Об этом сообщил наставник команды Карло Анчелотти

14 мая 2022, 15:35 |
133
0
Азар останется в Реале на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что Эден Азар останется в команде на следующий сезон:

«Эден Азар останется здесь, в «Реале» на следующий сезон. Его план очень четкий: он хочет проявить свои лучшие качества в следующем сезоне».

После перехода из «Челси» в 2019 году Азар не может проявить себя в «Реале» из-за травм. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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