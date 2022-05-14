Испания14 мая 2022, 15:35 |
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Азар останется в Реале на следующий сезон
Об этом сообщил наставник команды Карло Анчелотти
14 мая 2022, 15:35 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что Эден Азар останется в команде на следующий сезон:
«Эден Азар останется здесь, в «Реале» на следующий сезон. Его план очень четкий: он хочет проявить свои лучшие качества в следующем сезоне».
После перехода из «Челси» в 2019 году Азар не может проявить себя в «Реале» из-за травм. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.
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