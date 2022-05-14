Азар останется в Реале на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что Эден Азар останется в команде на следующий сезон:

«Эден Азар останется здесь, в «Реале» на следующий сезон. Его план очень четкий: он хочет проявить свои лучшие качества в следующем сезоне».

После перехода из «Челси» в 2019 году Азар не может проявить себя в «Реале» из-за травм. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.