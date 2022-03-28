Азар выбыл до конца сезона

В ближайшее время вингер «Реала» Эден Азар перенесет операцию на малоберцовой кости. Ранее сообщалось о том, что восстановление 31-летнего бельгийца займет 5 недель.

Теперь стало известно, что такие прогнозы были слишком оптимистичными. На восстановление Азара уйдет больше времени, и в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

Травмы преследуют Азара на протяжении всей его карьеры в «Реале» (с 2019 года). В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.