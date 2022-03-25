Снова травма. Азар перенесет операцию и пропустит 5 недель

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар в ближайшее время перенесет операцию на малоберцовой кости ноги. Ему удалят пластину для остеосинтеза.

Ожидается, что восстановление после операции займет примерно 5 недель.

Травмы преследуют Азара на протяжении всей его карьеры в «Реале» (с 2019 года). В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.