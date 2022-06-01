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  4. Азар обрадовался тому, что Мбаппе не перешел в Реал
Испания
01 июня 2022, 20:56 |
536
0

Азар обрадовался тому, что Мбаппе не перешел в Реал

Так у бельгийца будет больше шансов пробиться в основу

01 июня 2022, 20:56 |
536
0
Азар обрадовался тому, что Мбаппе не перешел в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Вингер «Реала» Эден Азар не скрывает, что решение Килиана Мбаппе не переходить в мадридский клуб его обрадовало:

«С Килианом пробиться в стартовый состав было бы ещё сложнее, это точно! Однако я всё равно останусь в «Реале».

Уверен, что теперь у меня есть возможность вернуться на свой лучший уровень и получить достаточно игрового времени на поле. Я ещё далек от того, чтобы закончить».

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Источник Footmercato
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