Азар обрадовался тому, что Мбаппе не перешел в Реал

Вингер «Реала» Эден Азар не скрывает, что решение Килиана Мбаппе не переходить в мадридский клуб его обрадовало:

«С Килианом пробиться в стартовый состав было бы ещё сложнее, это точно! Однако я всё равно останусь в «Реале».

Уверен, что теперь у меня есть возможность вернуться на свой лучший уровень и получить достаточно игрового времени на поле. Я ещё далек от того, чтобы закончить».