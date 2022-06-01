Испания01 июня 2022, 20:56 |
536
0
Азар обрадовался тому, что Мбаппе не перешел в Реал
Так у бельгийца будет больше шансов пробиться в основу
01 июня 2022, 20:56 |
536
0
Вингер «Реала» Эден Азар не скрывает, что решение Килиана Мбаппе не переходить в мадридский клуб его обрадовало:
«С Килианом пробиться в стартовый состав было бы ещё сложнее, это точно! Однако я всё равно останусь в «Реале».
Уверен, что теперь у меня есть возможность вернуться на свой лучший уровень и получить достаточно игрового времени на поле. Я ещё далек от того, чтобы закончить».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2022, 04:30 0
«Спортингу» из Хихона больше не нужны Эрик Рамирес и Василий Кравец
Футбол | 01 июня 2022, 21:25 0
Поединок состоится 1 июня в 21:45 в Лондоне на стадионе «Уэмбли»
Футбол | 01.06.2022, 16:17
Футбол | 01.06.2022, 15:00
Футбол | 01.06.2022, 06:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2022, 16:23 1
30.05.2022, 16:48 12
01.06.2022, 07:32 15
30.05.2022, 19:19
30.05.2022, 22:15 3
30.05.2022, 20:20
01.06.2022, 02:16 8
31.05.2022, 10:00 1