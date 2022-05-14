Мохамед САЛАХ: «Я – лучший на своей позиции»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим в мире на своей позиции:

«Я стараюсь не слушать все, что обо мне говорят, но я все равно всегда стараюсь улучшить свою игру, пробовать что-нибудь новое и менять ситуацию на поле.

Если сравнивать меня с другими игроками, играющими на моей позиции, я сейчас имею в виду не только свою команду, но и другие, я лучший, и цифры это подтверждают. Но мне это безразлично. Я должен оставаться сосредоточенным и продолжать упорно работать».

Сегодня «Ливерпуль» в финале Кубка Англии сыграет с «Челси».