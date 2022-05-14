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  4. Мохамед САЛАХ: «Я – лучший на своей позиции»
Англия
14 мая 2022, 14:56 | Обновлено 14 мая 2022, 14:57
403
3

Мохамед САЛАХ: «Я – лучший на своей позиции»

Лидер «Ливерпуля» оценил свой уровень

14 мая 2022, 14:56 | Обновлено 14 мая 2022, 14:57
403
3
Мохамед САЛАХ: «Я – лучший на своей позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим в мире на своей позиции:

«Я стараюсь не слушать все, что обо мне говорят, но я все равно всегда стараюсь улучшить свою игру, пробовать что-нибудь новое и менять ситуацию на поле.

Если сравнивать меня с другими игроками, играющими на моей позиции, я сейчас имею в виду не только свою команду, но и другие, я лучший, и цифры это подтверждают. Но мне это безразлично. Я должен оставаться сосредоточенным и продолжать упорно работать».

Сегодня «Ливерпуль» в финале Кубка Англии сыграет с «Челси».

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Мохамед Салах Ливерпуль
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Источник Marca
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Комментарии 3
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maksum139
Він ніхто, Бензема його винесе.
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0
Remark
Я думал, он поскромнее парень) 
А вообще считаю, что он сдал в плане игры. Ещё год-полтора назад куда был лучше.
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-2
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