Мохамед САЛАХ: «Я – лучший на своей позиции»
Лидер «Ливерпуля» оценил свой уровень
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим в мире на своей позиции:
«Я стараюсь не слушать все, что обо мне говорят, но я все равно всегда стараюсь улучшить свою игру, пробовать что-нибудь новое и менять ситуацию на поле.
Если сравнивать меня с другими игроками, играющими на моей позиции, я сейчас имею в виду не только свою команду, но и другие, я лучший, и цифры это подтверждают. Но мне это безразлично. Я должен оставаться сосредоточенным и продолжать упорно работать».
Сегодня «Ливерпуль» в финале Кубка Англии сыграет с «Челси».
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