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  4. Манчестер Юнайтед хочет включить Марсьяля в сделку по Осимхену
Англия
14 мая 2022, 14:33 |
118
0

Манчестер Юнайтед хочет включить Марсьяля в сделку по Осимхену

«Красные дьяволы» нацелены на лидера атак «Наполи»

14 мая 2022, 14:33 |
118
0
Манчестер Юнайтед хочет включить Марсьяля в сделку по Осимхену
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна усилиться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном. Для того, чтобы сбить цену на 23-летнего нигерийца, «Манчестер Юнайтед» хочет включить в сделку Антони Марсьяля.

Сейчас Марсьяль выступает на правах аренды в «Севилье». Сам игрок хочет остаться в Испании, что усложняет возможную сделку.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 17 голов и 6 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Ранее интерес к Осимхену проявлял «Арсенал».

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Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Антони Марсьяль Севилья
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Источник areanapoli.it
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