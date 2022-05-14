Манчестер Юнайтед хочет включить Марсьяля в сделку по Осимхену

«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна усилиться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном. Для того, чтобы сбить цену на 23-летнего нигерийца, «Манчестер Юнайтед» хочет включить в сделку Антони Марсьяля.

Сейчас Марсьяль выступает на правах аренды в «Севилье». Сам игрок хочет остаться в Испании, что усложняет возможную сделку.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 17 голов и 6 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Ранее интерес к Осимхену проявлял «Арсенал».