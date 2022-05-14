Юрген КЛОПП: «Сейчас этот сезон успешен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финала Кубка Англии против «Челси» оценил нынешний сезон для своей команды:

«Мы не можем говорить однозначно. Выиграть все невозможно, но мы уже триумфаторы Кубка Лиги и продолжаем бороться еще за три трофея. Сейчас этот сезон успешен. Но если мы больше ничего не выиграем, то конечно сезон сразу станет провальным.

«Ливерпуль» – это клуб мирового уровня, мы должны быть нацелены на победу в каждом турнире. Трудно считать сезон успешным, если мы проигрываем все, за что боремся прямо сейчас».