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  4. Юрген КЛОПП: «Сейчас этот сезон успешен»
Англия
14 мая 2022, 14:00 |
141
0

Юрген КЛОПП: «Сейчас этот сезон успешен»

Наставник «Ливерпуля» – о финале Кубка Англии

14 мая 2022, 14:00 |
141
0
Юрген КЛОПП: «Сейчас этот сезон успешен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финала Кубка Англии против «Челси» оценил нынешний сезон для своей команды:

«Мы не можем говорить однозначно. Выиграть все невозможно, но мы уже триумфаторы Кубка Лиги и продолжаем бороться еще за три трофея. Сейчас этот сезон успешен. Но если мы больше ничего не выиграем, то конечно сезон сразу станет провальным.

«Ливерпуль» – это клуб мирового уровня, мы должны быть нацелены на победу в каждом турнире. Трудно считать сезон успешным, если мы проигрываем все, за что боремся прямо сейчас».

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Источник The Telegraph
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