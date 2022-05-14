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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок соображает на 5 секунд быстрее остальных»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 11:41 | Обновлено 14 мая 2022, 11:48
57
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок соображает на 5 секунд быстрее остальных»

Наставник «Днепра-1» высказался о подопечном, который успешно дебютировал за сборную Украины

14 мая 2022, 11:41 | Обновлено 14 мая 2022, 11:48
57
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок соображает на 5 секунд быстрее остальных»
Getty Images/Global Images Ukraine

Герой первого спарринга сборной Украины в 2022 году – Александр Пихаленок. Он стал автором победного гола в ворота «Боруссии» М в своем дебютном матче за национальную команду. Про феномен хавбека рассказал главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич.

«Сразу было видно, что он по-другому бьет по мячу. Его мозги соображают на 5 секунд быстрее других. Он не является очень мощным игроком, но все делает за счет интеллекта. Посмотрите на его пас перед голом. Это касание стоит миллион», - сказал Йовичевич.

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Днепр-1 товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Александр Пихаленок Игор Йовичевич
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Источник Футбол 1/2/3
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