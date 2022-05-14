Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок соображает на 5 секунд быстрее остальных»

Герой первого спарринга сборной Украины в 2022 году – Александр Пихаленок. Он стал автором победного гола в ворота «Боруссии» М в своем дебютном матче за национальную команду. Про феномен хавбека рассказал главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич.

«Сразу было видно, что он по-другому бьет по мячу. Его мозги соображают на 5 секунд быстрее других. Он не является очень мощным игроком, но все делает за счет интеллекта. Посмотрите на его пас перед голом. Это касание стоит миллион», - сказал Йовичевич.