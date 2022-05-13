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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»
Чемпионат мира
13 мая 2022, 04:40 |
37
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»

Хавбек «Днепра-1» забил первый гол за сборную Украины

13 мая 2022, 04:40 |
37
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.

«Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.

Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит», - сказал Пихаленок.

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Источник Футбол 1/2/3
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