Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»
Хавбек «Днепра-1» забил первый гол за сборную Украины
Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.
«Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.
Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит», - сказал Пихаленок.
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