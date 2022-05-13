Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»

Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.

«Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.

Читайте также У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка

Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит», - сказал Пихаленок.