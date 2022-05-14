Рустам ХУДЖАМОВ: «Никто еще никуда пока не выдвигается»

Бывший голкипер «Динамо», «Шахтера» и нынешний представитель тренерского штаба «Полесья» Рустам Худжамов объяснил, как следует воспринимать информацию о его словах о выборах президента УАФ.

«Никто пока никуда не выдвигается, мы пока с ребятами поговорили гипотетически. Никакая федерация меня не выдвигала. Об этом еще рассказывать рано. Однако добавлю, что я слов на ветер просто так не бросаю, если кто-то поверит в меня, я не подведу и пойду на выборы. И посвящу свое время действительно серьезным и полезным изменениям в украинском футболе», - сказал Худжамов.