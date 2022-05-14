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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «Никто еще никуда пока не выдвигается»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 10:38 |
273
1

Рустам ХУДЖАМОВ: «Никто еще никуда пока не выдвигается»

Бывший голкипер опроверг слухи о баллотировании в президенты УАФ

14 мая 2022, 10:38 |
273
1
Рустам ХУДЖАМОВ: «Никто еще никуда пока не выдвигается»
ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Бывший голкипер «Динамо», «Шахтера» и нынешний представитель тренерского штаба «Полесья» Рустам Худжамов объяснил, как следует воспринимать информацию о его словах о выборах президента УАФ.

«Никто пока никуда не выдвигается, мы пока с ребятами поговорили гипотетически. Никакая федерация меня не выдвигала. Об этом еще рассказывать рано. Однако добавлю, что я слов на ветер просто так не бросаю, если кто-то поверит в меня, я не подведу и пойду на выборы. И посвящу свое время действительно серьезным и полезным изменениям в украинском футболе», - сказал Худжамов.

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Украинская ассоциация футбола Рустам Худжамов Андрей Павелко конгресс УАФ УАФ выборы президента УАФ
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Источник FanDay
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Олег Прок
Вперёд Рустам! Загони эту проахметавскую павелку на нары
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