Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022

Женская сборная Украины U-19 под руководством Валерия Паламарчука уступила команде Австрии в поединке второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А.

Ранее в стартовой игре группы А4, матчи которой принимает Австрия, украинки проиграли Норвегии (0:5). Теперь же сине-желтые в городе Бад-Вимсбах-Найдхартинг встречались с хозяйками.

Австрийцам удалось забить быстрый гол: на 15-й минуте шикарным ударом под перекладину с дальнего расстояния отличилась Пфаннер. К концу первого тайма хозяйки могли увеличить преимущество, но Боклач парировала удар с пенальти от Фухс, кстати, во втором поединке подряд отразив 11-метровый. Незадолго до перерыва из предела штрафной в стойку попала Кракер.

Второй тайм прошел с преимуществами подопечных Валерия Паламарчука. На 58-й минуте у украинок был шанс сравнять счет, но Семкив с хорошей позиции пробила выше цели. Позже голкипер австрийок справилась с ударами Глущенко и Христюк. В итоге австрийки удержали минимальное преимущество, тем самым лишив украинских девушек шансов на выход в финальный турнир.

В заключительном матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге 16 мая, сборная Украины встретится с Болгарией. Для сохранения прописки в Лиге А украинской команде достаточно ничьей.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

Украина – Норвегия – 0:5

Австрия – Болгария – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

Норвегия – Болгария – 6:0

Австрия – Украина – 1:0

Гол: Пфаннер, 15.

Нереализованный пенальти: Фухс, 42 (сейв вратаря).

Австрия WU-19: Эль-Шериф, Пфаннер (Немет, 46), Зайдль, Фухс, Вайсс (Шнайдербауэр, 63), Койц, Брунмайр, Холль, Кракер (Гампер, 88), Фурнкранц (Графль, 77), Вирнсбергер (Коттбауэр, 77).

Украина WU-19: Боклач, Борисюк, Котик, Ольхова, Котовец, Тян (Мущенская, 87), Талеб, Семкив, Иванченко (Корнацкая, 87), Христюк, Глущенко.

Предупреждения: Фухс, 65 – Борисюк, 68.

Турнирная таблица

3-й тур, 16.05.2022

19:00. Норвегия – Австрия (Вельс)

19:00. Болгария – Украина (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

Шесть победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция) присоединились к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Восьмым участником соревнований станет победитель группы А4. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая. Также состоится переход между лигами, который будет актуален для первого раунда ЧЕ-2022/23 WU-19. Последние команды групп Лиги А лишатся элитной прописки.