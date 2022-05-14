Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022
Чемпионат Европы
14 мая 2022, 06:00 | Обновлено 14 мая 2022, 06:26
190
0

Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022

Подопечные Валерия Паламарчука уступили сборной Австрии со счетом 0:1

14 мая 2022, 06:00 | Обновлено 14 мая 2022, 06:26
190
0
Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022
womensfootball.com.ua

Женская сборная Украины U-19 под руководством Валерия Паламарчука уступила команде Австрии в поединке второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А.

Ранее в стартовой игре группы А4, матчи которой принимает Австрия, украинки проиграли Норвегии (0:5). Теперь же сине-желтые в городе Бад-Вимсбах-Найдхартинг встречались с хозяйками.

Австрийцам удалось забить быстрый гол: на 15-й минуте шикарным ударом под перекладину с дальнего расстояния отличилась Пфаннер. К концу первого тайма хозяйки могли увеличить преимущество, но Боклач парировала удар с пенальти от Фухс, кстати, во втором поединке подряд отразив 11-метровый. Незадолго до перерыва из предела штрафной в стойку попала Кракер.

Второй тайм прошел с преимуществами подопечных Валерия Паламарчука. На 58-й минуте у украинок был шанс сравнять счет, но Семкив с хорошей позиции пробила выше цели. Позже голкипер австрийок справилась с ударами Глущенко и Христюк. В итоге австрийки удержали минимальное преимущество, тем самым лишив украинских девушек шансов на выход в финальный турнир.

В заключительном матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге 16 мая, сборная Украины встретится с Болгарией. Для сохранения прописки в Лиге А украинской команде достаточно ничьей.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

  • Украина – Норвегия – 0:5
  • Австрия – Болгария – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

  • Норвегия – Болгария – 6:0

Австрия – Украина – 1:0

Гол: Пфаннер, 15.

Нереализованный пенальти: Фухс, 42 (сейв вратаря).

Австрия WU-19: Эль-Шериф, Пфаннер (Немет, 46), Зайдль, Фухс, Вайсс (Шнайдербауэр, 63), Койц, Брунмайр, Холль, Кракер (Гампер, 88), Фурнкранц (Графль, 77), Вирнсбергер (Коттбауэр, 77).

Украина WU-19: Боклач, Борисюк, Котик, Ольхова, Котовец, Тян (Мущенская, 87), Талеб, Семкив, Иванченко (Корнацкая, 87), Христюк, Глущенко.

Предупреждения: Фухс, 65 – Борисюк, 68.

Турнирная таблица

3-й тур, 16.05.2022

  • 19:00. Норвегия – Австрия (Вельс)
  • 19:00. Болгария – Украина (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

Шесть победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция) присоединились к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Восьмым участником соревнований станет победитель группы А4. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая. Также состоится переход между лигами, который будет актуален для первого раунда ЧЕ-2022/23 WU-19. Последние команды групп Лиги А лишатся элитной прописки.

По теме:
Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро
Украина U-19 проиграла сверстницам из Австрии, но чудом осталась в Лиге A
Женская сборная Украины U-19 вырвала ничью в поединке с Шотландией
женская сборная Украины по футболу U-19 Валерий Паламарчук чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Австрии по футболу Австрия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
Бокс | 13 мая 2022, 19:46 0
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу

Алексей Купырев погиб от вражеского снаряда

Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Футбол | 13 мая 2022, 15:56 2
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»

Юлия Пятова – о будущем мужа

ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
Футбол | 14.05.2022, 04:45
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 13.05.2022, 23:29
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне
Футбол | 14.05.2022, 06:30
Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне
Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
12.05.2022, 06:59
Война
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
12.05.2022, 10:22 2
Война
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 12
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
12.05.2022, 22:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем