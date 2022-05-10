Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро
Чемпионат Европы
10 мая 2022, 21:41 | Обновлено 10 мая 2022, 22:56
804
0

Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро

Подопечные Валерия Паламарчука уступили сборной Норвегии со счетом 0:5

10 мая 2022, 21:41 | Обновлено 10 мая 2022, 22:56
804
0
Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро
УЕФА

10 мая в Австрии начался турнир второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А с участием молодежной женской сборной Украины. Осенью прошлого года сине-желтые заняли третье место в группе Лиги А первого раунда отбора Евро-2022 WU-19 и сохранили прописку в элитном дивизионе и шансы выйти в финальный турнир.

В декабре 2021 года состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы среди женщин в возрасте до 19 лет. По его итогам сборная Украины WU-19 попала в группу А4. Турнир в группе должен был состояться в период с 7 по 13 апреля текущего года, но был перенесен на май. 10 мая в австрийском Уэльсе сине-желтые встретились с норвежками.

Украинки пропустили уже на 9-й минуте – Тандберг после углового точно пробила головой. Вскоре могла сравнять счет Глущенко, однако после сольного прохода не попала в дальний угол. Затем снова удалось забить скандинавкам, когда на 18-й минуте Сербо попала в цель с линии штрафной.

После этого неплохой удар нанесла Глущенко, но голкипер соперниц справилась. Норвежки продолжали владеть инициативой и создавали новые опасные моменты. Украинки ответили классным ударом Глущенко головой, после которого мяч облизнул перекладину. Впрочем, к концу первого тайма скандинавки забили снова – фланговую подачу замкнула Исаксен.

Во второй половине встречи соперницы сине-желтых только увеличили преимущество. Несколько ударов парировала Боклач, тогда как на 75-й минуте с неплохой попыткой Глущенко справилась уже Паненгстуэн. К концу встречи в составе норвежской команды дубль оформила Исаксен. В добавленное арбитром время Боклач сумела парировать пенальти, но на добивание успела Финк. В итоге подопечные Валерия Паламарчука уступили – 0:5.

В следующем матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге 13 мая, сборная Украины встретится с Австрией.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

  • 13:00. Украина WU-19 – Норвегия WU-19 – 0:5

Голы: Тандберг, 9, Сербо, 18, Исаксен, 42, 77, Финк, 90+3.

Нереализованный пенальти: Бреккен, 90+3.

Украина WU-19: Боклач, Левченко (Борисюк, 83), Котик, Ольхова, Котовец, Корнацкая (Довганик, 83), Талеб, Семков, Иванченко (Тян, 56), Глущенко, Грига (Мущенская, 56).

Норвегия WU-19: Паненгстуэн, Левос, Осе (Финк, 61), Лутке, Сербо (Клеч, 77), Исаксен, Бреккен, Дирдаль, Скреттинг (Йорде, 77), Кюваг (Биркелунд, 61), Тандберг (Рен, 46).

Предупреждения: Левченко, 6 – Бреккен, 90+4.

  • 19:00. Австрия WU-19 – Болгария WU-19 – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

  • 13:00. Норвегия WU-19 – Болгария WU-19 (Вельс)
  • 19:00. Австрия WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

3-й тур, 16.05.2022

  • 19:00. Норвегия WU-19 – Австрия WU-19 (Вельс)
  • 19:00. Болгария WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

Время начала матчей – киевское.

Шесть победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция) присоединились к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Восьмым участником соревнований станет победитель группы А4. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая. Также состоится переход между лигами, который будет актуален для первого раунда ЧЕ-2023 WU-19. Последние команды групп Лиги А лишатся элитной прописки.

По теме:
Украина U-19 проиграла сверстницам из Австрии, но чудом осталась в Лиге A
Женская сборная Украины U-19 вырвала ничью в поединке с Шотландией
Женская сборная Украины U-19 в отборе Евро-2022 проиграла нидерландкам
женская сборная Украины по футболу U-19 женская сборная Норвегии по футболу чемпионат Европы по футболу WU-19 Валерий Паламарчук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 6
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Бокс | 10 мая 2022, 11:01 3
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой

Екатерина Усик сфотографировалась в откровенном костюме с патриотической расцветкой

ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Футбол | 10.05.2022, 20:06
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Футбол | 10.05.2022, 03:42
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Теннис | 10.05.2022, 16:23
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
09.05.2022, 09:31 1
Бокс
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем