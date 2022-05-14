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  4. Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 02:55 | Обновлено 14 мая 2022, 03:11
171
0

Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции

Хавбек «Динамо» поблагодарил защитников страны: ВСУ – больше, чем герои

14 мая 2022, 02:55 | Обновлено 14 мая 2022, 03:11
171
0
Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский на пресс-конференции прокомментировал победу в благотворительном матче против эстонской «Флоры» (3:0):

– Я также хотел бы в первую очередь поблагодарить «Флору», а также всех эстонцев. Мы чувствуем вашу поддержку, и это для нас очень ценно в такой сложный момент. Большое вам спасибо.

 Такие матчи всегда имеют две стороны – спортивную и эмоциональную. Как вы переключаетесь между ними во время игры, и что происходит в мыслях у футболиста во время таких особенных матчей, которым являлся этот поединок?

– Это сложно передать словами (еле сдерживает слезы). В первую очередь, думаю о нашем народе, который сейчас переживает тяжелый период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом, как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все чувствуем. Вместе мы победим фашизм. Действительно, сейчас тяжело говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ – они больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает, как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и для нашей страны.

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Гусева и Александра Андриевского

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Источник ФК Динамо Киев
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