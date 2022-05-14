Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский на пресс-конференции прокомментировал победу в благотворительном матче против эстонской «Флоры» (3:0):

– Я также хотел бы в первую очередь поблагодарить «Флору», а также всех эстонцев. Мы чувствуем вашу поддержку, и это для нас очень ценно в такой сложный момент. Большое вам спасибо.

– Такие матчи всегда имеют две стороны – спортивную и эмоциональную. Как вы переключаетесь между ними во время игры, и что происходит в мыслях у футболиста во время таких особенных матчей, которым являлся этот поединок?

– Это сложно передать словами (еле сдерживает слезы). В первую очередь, думаю о нашем народе, который сейчас переживает тяжелый период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом, как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все чувствуем. Вместе мы победим фашизм. Действительно, сейчас тяжело говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ – они больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает, как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и для нашей страны.

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Гусева и Александра Андриевского