Бенфика завершила сезон победой, Яремчук отыграл 15 минут
Первый сезон украинского форварда в Португалии окончен
«Бенфика» матчем 34-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш Феррейры» завершила нынешний сезон. Команда Романа Яремчука выиграла со счетом 2:0 и финишировала на 3-м месте с 74 очками.
Орлы в новом сезоне начнут с квалификации Лиги чемпионов.
Яремчук в последнем матче чемпионата появился на поле на 75-й минуте.
В первом сезоне в Португалии Роман забил 6 голов и сделал 3 ассиста в чемпионате, оформил 3 мяча в Лиге чемпионов.
Чемпионат Португалии. 34-й тур
Пасуш Феррейра - Бенфика 0:2
Голы: Араужо, 4, 44
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Политехники» – об Анатолии Тимощуке
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба