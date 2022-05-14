Бенфика завершила сезон победой, Яремчук отыграл 15 минут

«Бенфика» матчем 34-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш Феррейры» завершила нынешний сезон. Команда Романа Яремчука выиграла со счетом 2:0 и финишировала на 3-м месте с 74 очками.

Орлы в новом сезоне начнут с квалификации Лиги чемпионов.

Яремчук в последнем матче чемпионата появился на поле на 75-й минуте.

В первом сезоне в Португалии Роман забил 6 голов и сделал 3 ассиста в чемпионате, оформил 3 мяча в Лиге чемпионов.

Чемпионат Португалии. 34-й тур

Пасуш Феррейра - Бенфика 0:2

Голы: Араужо, 4, 44