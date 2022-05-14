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  4. Бенфика завершила сезон победой, Яремчук отыграл 15 минут
Португалия
14 мая 2022, 00:10 | Обновлено 14 мая 2022, 00:11
211
0

Бенфика завершила сезон победой, Яремчук отыграл 15 минут

Первый сезон украинского форварда в Португалии окончен

14 мая 2022, 00:10 | Обновлено 14 мая 2022, 00:11
211
0
Бенфика завершила сезон победой, Яремчук отыграл 15 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» матчем 34-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш Феррейры» завершила нынешний сезон. Команда Романа Яремчука выиграла со счетом 2:0 и финишировала на 3-м месте с 74 очками.

Орлы в новом сезоне начнут с квалификации Лиги чемпионов.

Яремчук в последнем матче чемпионата появился на поле на 75-й минуте.

В первом сезоне в Португалии Роман забил 6 голов и сделал 3 ассиста в чемпионате, оформил 3 мяча в Лиге чемпионов.

Чемпионат Португалии. 34-й тур

Пасуш Феррейра - Бенфика 0:2
Голы: Араужо, 4, 44

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Бенфика Роман Яремчук чемпионат Португалии по футболу
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Источник Sport.ua
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