Йожеф САБО: «Мудрику нужно уходить в Реал, Ман Сити или Ливерпуль»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что перспективному хавбеку «Шахтера» Михаилу Мудрику, который удачно дебютировал в национальной сборной, нужно переходить сразу в топ-клуб.

– Мы видели, как он играл за «Шахтер» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и будет расти), что должен играть за основной состав сборной. Потому что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поле видит. И самое главное, что он не только атакует, но хорошо защищается. Так что он молодец, он растет.

«Я думаю, что он долго не задержится в «Шахтере», потому что кто-нибудь его выкупит обязательно. За ним уже следят клубы из Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не уходить во второстепенный клуб. Он должен поехать либо в «Манчестер Сити», либо в «Ливерпуль», либо в «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, «Реал» – Мадрид. Вот такие команды», – сказал Сабо.