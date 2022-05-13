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  4. Йожеф САБО: «Мудрику нужно уходить в Реал, Ман Сити или Ливерпуль»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 23:10 | Обновлено 13 мая 2022, 23:28
534
2

Йожеф САБО: «Мудрику нужно уходить в Реал, Ман Сити или Ливерпуль»

Эксперт уверен, что стоит сразу переходить в топ-команду

13 мая 2022, 23:10 | Обновлено 13 мая 2022, 23:28
534
2
Йожеф САБО: «Мудрику нужно уходить в Реал, Ман Сити или Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что перспективному хавбеку «Шахтера» Михаилу Мудрику, который удачно дебютировал в национальной сборной, нужно переходить сразу в топ-клуб.

– Мы видели, как он играл за «Шахтер» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и будет расти), что должен играть за основной состав сборной. Потому что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поле видит. И самое главное, что он не только атакует, но хорошо защищается. Так что он молодец, он растет.

«Я думаю, что он долго не задержится в «Шахтере», потому что кто-нибудь его выкупит обязательно. За ним уже следят клубы из Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не уходить во второстепенный клуб. Он должен поехать либо в «Манчестер Сити», либо в «Ливерпуль», либо в «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, «Реал» – Мадрид. Вот такие команды», – сказал Сабо.

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Источник Футбол 1/2/3
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icebeer
Типа ждут
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+1
Westwood.
Коноплянці уже пішов в Севілью або Лунін в Реал🤣🤣🤣🤣
Тут потрібно  розуміти або гроші або задоволення від футболу 
Ответить
0
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