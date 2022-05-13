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  4. ФОТО. С Цыганковым, но без Довбика. Сборная Украины вернулась к тренировкам
Чемпионат мира
13 мая 2022, 21:55 |
320
0

ФОТО. С Цыганковым, но без Довбика. Сборная Украины вернулась к тренировкам

Команда Александра Петракова снова работает в Словении

13 мая 2022, 21:55 |
320
0
ФОТО. С Цыганковым, но без Довбика. Сборная Украины вернулась к тренировкам
uaf.ua

Сборная Украины после контрольного матча против «Боруссии» Менхенгладбах вернулась в Словению, где продолжает готовиться к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

В пятницу к полноценной работе приступил полузащитник Виктор Цыганков, который полностью восстановился после травмы.

А вот форвард Артем Довбик из-за небольшого повреждения сейчас работает отдельно. Хавбек Алексей Гуцуляк покинул расположение национальной команды (травма).

С субботы сборная будет работать в режиме двух тренировок в день, а следующий контрольный матч состоится 17 мая против «Эмполи».

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сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик Алексей Гуцуляк
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Источник Украинская ассоциация футбола
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