ФОТО. С Цыганковым, но без Довбика. Сборная Украины вернулась к тренировкам

Сборная Украины после контрольного матча против «Боруссии» Менхенгладбах вернулась в Словению, где продолжает готовиться к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

В пятницу к полноценной работе приступил полузащитник Виктор Цыганков, который полностью восстановился после травмы.

А вот форвард Артем Довбик из-за небольшого повреждения сейчас работает отдельно. Хавбек Алексей Гуцуляк покинул расположение национальной команды (травма).

С субботы сборная будет работать в режиме двух тренировок в день, а следующий контрольный матч состоится 17 мая против «Эмполи».