ФОТО. С Цыганковым, но без Довбика. Сборная Украины вернулась к тренировкам
Команда Александра Петракова снова работает в Словении
Сборная Украины после контрольного матча против «Боруссии» Менхенгладбах вернулась в Словению, где продолжает готовиться к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
В пятницу к полноценной работе приступил полузащитник Виктор Цыганков, который полностью восстановился после травмы.
А вот форвард Артем Довбик из-за небольшого повреждения сейчас работает отдельно. Хавбек Алексей Гуцуляк покинул расположение национальной команды (травма).
С субботы сборная будет работать в режиме двух тренировок в день, а следующий контрольный матч состоится 17 мая против «Эмполи».
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