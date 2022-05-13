Англия13 мая 2022, 19:52 |
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Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Два английских гранда разыграют очередной трофей
13 мая 2022, 19:52 |
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В субботу, 14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем». Начало матча – в 18:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».
«Челси» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
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