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  4. Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Англия
13 мая 2022, 19:52 |
515
0

Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль

Два английских гранда разыграют очередной трофей

13 мая 2022, 19:52 |
515
0
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем». Начало матча – в 18:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».

«Челси» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на финал Кубка Англии

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Источник Sport.ua
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