В субботу, 14 мая, в Монпелье на арене «Стад де ля Моссон» состоится матч 37-го тура французской Лиги 1, в котором «Монпелье» примет «ПСЖ». Стартовый свисток 43-летнего арбитра Жереми Стина из Шартра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Монпелье

Команда Далль’Ольо Оливье в турнирной таблице французского чемпионата занимает 13 место. В 36-ти сыгранных матчах она набрала 43 очка (12 побед, 7 ничьих, 17 поражений). В пяти крайних поединках «паладины» обходились без побед – 2 ничьи, 3 поражения.

По достижения на своем поле «Монпелье» в текущем чемпионате Франции имеет 11-й показатель – 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 6 поражений) в 18-ти встречах. В пяти последних на сегодня встречах дома команда, как и в генеральной классификации, вкуса побед на знала – 3 ничьи, 2 поражения.

Из-за травм в предстоящем матче партнерам не смогут помочь Кабелла, Омлин, Саванье, Тчато и Ферри.

ПСЖ

Подопечные Маурисио Почеттино досрочно уже стали чемпионами Франции сезона-2021/2022. Они в 36-ти матчах набрали 80 очков (24 победы, 8 ничьих, 4 поражения), и на 12 пунктов опережают «Марсель», который идет вторым.

В трех крайних поединках Лиги 1 парижане неизменно играли вничью – «Ланс» (1:1 дома), «Страсбур» (3:3 в гостях) и «Труа» (2:2 дома). По показателям на выезде «ПСЖ» занимает в текущем французском чемпионате вторую позицию. В 18-ти выездных поединках команда набрала 32 пункта (9 побед, 5 ничьих, 4 поражения). Лучший гостевой показатель в Лиге 1 нынче только у «Марселя» (39 очков).

Против «Монпелье» за «ПСЖ» не смогут сыграть по различными причинам Диалло, Дракслер, Икарди, Кимпембе, Курзава, Неймар и Паредес.

Ориентировочные составы

«Монпелье»: Берто – Козза, Сако, Эстеве, Суке, Шотар, Леруа, Ристич, Молле, Ваи, Мавидиди.

«ПСЖ»: Навас – Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш, Вейналдум, Данилу, Варратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке парижане смогут уверенно подтвердить свой статус фаворита. Нашей ставкой будет позиция – «ПСЖ» победит с форой -1,5 гола с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

14 мая, суббота