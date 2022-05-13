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Чемпионат мира
13 мая 2022, 17:39 | Обновлено 13 мая 2022, 17:42
1009
0

ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»

Легенда украинского футбола отметил хорошую игру юного таланта «Шахтера»

13 мая 2022, 17:39 | Обновлено 13 мая 2022, 17:42
1009
0
ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легенда украинского футбола и первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко высказался о подготовке сборной Украины к июньским официальным матчам, а также оценил игру дебютанта национальной команды Михаила Мудрика в контрольном поединке с «Боруссией» М (2:1).

«Самое главное, что ребята собрались. Конечно, полгода без футбола - это большое время. Многие игроки были на сборах, потом началась война. Я неделю был с ними в Словении. У них есть энтузиазм, игроки соскучились по футболу, по мячу. Поэтому думаю, что работа ведется целенаправленно и правильно. 

Мудрик показал хорошую игру против «Боруссии». Он быстрый, скоростной футболист, а скорость сейчас - самое главное. Для первой игры это было хорошо, команда очень здорово сыграла. Но мы понимаем, что еще подключатся 10-11 легионеров, поэтому выбирать будет главный тренер сборной», - сказал Демьяненко.

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Источник Футбол 1/2/3
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