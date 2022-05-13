Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, готов ли ее муж продолжать игровую карьеру.

«Завершить карьеру - нет. Я вижу, что он готов играть. Андрей говорит: «У меня есть порох в пороховницах, я готов работать».

К этому времени мы снова остались без дома, конечно, нужно работать . Он готов, у него есть силы. Возможно, это его еще больше мотивирует и дает энергию, что рано расслабляться.

Что касается «Шахтера», это будет зависеть только от самого клуба. Нужен ли Андрей «горнякам». Вообще непонятно, что будет с футболом происходить, никто не знает. Нет ответа, где состоится чемпионат, будет ли он.

Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужа искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, другого в садик. Нам нужно работать, я не работаю, но готова это делать.

Хотелось бы остаться в «Шахтере». Мы уже близки семьями футболистов, сколько лет вместе и пережили моменты, которые хочется сохранить и не терять друг друга. Больно будет бросать. «Шахтер» – это наша жизнь, большая часть нашей жизни», - сказала Юлия.