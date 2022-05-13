Жена Пятова: «Андрей среагировал на начало войны как настоящий муж и отец»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, как их семья морально переживала начало войны в Украине.

«Я женщина и более эмоциональна. Андрей был вынужден меня успокаивать, хотя я уверена, что он сам нуждался в этом успокоении.

Только когда успокоилась, я поняла, как нужно быть сильным. Да, он мужчина, но война для любого человека страшна. Угроза над твоей семьей. Я думала: «Что делать дальше»? Андрей также не знал ответа на этот вопрос, но своим спокойным мужским голосом говорил: «Все будет хорошо, главное, что мы вместе. Я рядом». Он очень сильно меня этим успокаивал, большая ему благодарность. Он среагировал как настоящий отец и муж», - сказала Юлия.