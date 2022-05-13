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  4. Жена Пятова: «Андрей среагировал на начало войны как настоящий муж и отец»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 05:25 |
722
0

Жена Пятова: «Андрей среагировал на начало войны как настоящий муж и отец»

Юлия рассказала о поведении мужа

13 мая 2022, 05:25 |
722
0
Жена Пятова: «Андрей среагировал на начало войны как настоящий муж и отец»
Instagram. Юлия Пятова

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, как их семья морально переживала начало войны в Украине.

«Я женщина и более эмоциональна. Андрей был вынужден меня успокаивать, хотя я уверена, что он сам нуждался в этом успокоении.

Только когда успокоилась, я поняла, как нужно быть сильным. Да, он мужчина, но война для любого человека страшна. Угроза над твоей семьей. Я думала: «Что делать дальше»? Андрей также не знал ответа на этот вопрос, но своим спокойным мужским голосом говорил: «Все будет хорошо, главное, что мы вместе. Я рядом». Он очень сильно меня этим успокаивал, большая ему благодарность. Он среагировал как настоящий отец и муж», - сказала Юлия.

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Юлия Пятова Андрей Пятов российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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