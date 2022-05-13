Йожеф САБО: «Главное, что зрители увидели, что такое Украина»

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о контрольном матче сборной Украины против «Боруссии» Менхенгладбах, в котором наша команда победила со счетом 2:1.

«Хочу сказать, что игра удалась. На стадионе было очень много болельщиков. Самое главное, что все собравшиеся на этом стадионе болели за Украину. Они 93 минуты кричали «Украина», мне было очень приятно на это смотреть. Что касается самой игры, я думаю, что счет не имел никакого значения. Игра была очень хорошей, конкретной и мягкой.

Футболисты очень уважали друг друга и не шли в такой стык, где можно получить какую-то серьезную травму. Поэтому две команды давали играть друг другу, было очень много моментов. Самое главное, что зрители пришли и увидели, что такое Украина, что у нее есть сборная, и она будет нормально выступать», - сказал Сабо.