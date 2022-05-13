Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Кавани: «Летом Эдинсон покинет Манчестер Юнайтед»
Англия
13 мая 2022, 15:30 |
107
0

Агент Кавани: «Летом Эдинсон покинет Манчестер Юнайтед»

Андре Кюри – о будущем своего клиента

13 мая 2022, 15:30 |
107
0
Агент Кавани: «Летом Эдинсон покинет Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Агент уругвайскоо форварда Андре Кюри прокомментировал будущее игрока:

«Эдинсон покинет «Манчестер Юнайтед» и отправится в новое приключение, которое станет для него последним в Европе. Возвращение в Италию? В футболе все возможно.

Летом он был близок к «Лацио» и «Бенфике». Честно говоря, они не обращались ко мне по поводу него, но они могут подумать о его подписании».

Ранее сообщалось о том, что Кавани интересуется «Фиорентина».

По теме:
Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию
Погба надеется вернуться в Ювентус
Замена Ярмоленко? Вест Хэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Лацио Бенфика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»
Футбол | 13 мая 2022, 09:32 7
Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»
Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»

Президент киевского клуба поздравил болельщиком с 95-летием «Динамо»

Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Теннис | 12 мая 2022, 18:59 10
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»

шамиль анвярович ударился головой

Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Футбол | 13.05.2022, 08:24
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Футбол | 12.05.2022, 14:26
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Футбол | 12.05.2022, 14:01
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
11.05.2022, 21:49 3
Теннис
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 6
Биатлон
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Война
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем