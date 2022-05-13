Агент Кавани: «Летом Эдинсон покинет Манчестер Юнайтед»
Андре Кюри – о будущем своего клиента
Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Агент уругвайскоо форварда Андре Кюри прокомментировал будущее игрока:
«Эдинсон покинет «Манчестер Юнайтед» и отправится в новое приключение, которое станет для него последним в Европе. Возвращение в Италию? В футболе все возможно.
Летом он был близок к «Лацио» и «Бенфике». Честно говоря, они не обращались ко мне по поводу него, но они могут подумать о его подписании».
Ранее сообщалось о том, что Кавани интересуется «Фиорентина».
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