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  4. Вадим ГУТЦАЙТ: «Верим, что в ближайшее время война закончится»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 15:38 | Обновлено 13 мая 2022, 15:45
55
0

Вадим ГУТЦАЙТ: «Верим, что в ближайшее время война закончится»

На это надеется каждый украинец

13 мая 2022, 15:38 | Обновлено 13 мая 2022, 15:45
55
0
Вадим ГУТЦАЙТ: «Верим, что в ближайшее время война закончится»
Facebook. Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился планами по возобновлению чемпионата Украины по футболу.

«У нас есть видение, что нам нужно возобновить наш спорт, чтобы футбол уже начинался. Мы сейчас советуемся, как это сделать, где они начнут играть. Мы все равно верим, что в ближайшее время, через месяц, два, три война закончится, и мы будем играть в Украине. Но если она будет продолжаться, нам нужно будет начинать чемпионат где-нибудь за границей.

Надо сосредоточиться на том, чтобы в Украине был футбол, чтобы мы ничего не потеряли, а команды играли: наши дети, молодежные команды, взрослая сборная Украины, которая сейчас будет много матчей играть за границей. Для нас очень важно развитие футбола, так что мы смотрим и советуемся, что нам нужно сделать, чтобы возобновить наш чемпионат», - сказал Гутцайт.

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Вадим Гутцайт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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