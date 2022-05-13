С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру года в АПЛ

АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2021/2022. В него вошли 5 наставников:

Юрген Клопп (Ливерпуль), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Патрик Виейра (Кристал Пэлас), Эдди Хау (Ньюкасл) и Томас Франк (Брентфорд).

Ранее также стали известны претенденты на приз игроку года в АПЛ.