Англия13 мая 2022, 15:04 | Обновлено 13 мая 2022, 18:37
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С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру года в АПЛ
На награду претендуют пять наставников
13 мая 2022, 15:04 | Обновлено 13 мая 2022, 18:37
424
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АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2021/2022. В него вошли 5 наставников:
Юрген Клопп (Ливерпуль), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Патрик Виейра (Кристал Пэлас), Эдди Хау (Ньюкасл) и Томас Франк (Брентфорд).
Ранее также стали известны претенденты на приз игроку года в АПЛ.
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