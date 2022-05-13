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  4. С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру года в АПЛ
Англия
13 мая 2022, 15:04 | Обновлено 13 мая 2022, 18:37
424
0

С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру года в АПЛ

На награду претендуют пять наставников

13 мая 2022, 15:04 | Обновлено 13 мая 2022, 18:37
424
0
С Клоппом и Гвардиолой. Известны претенденты на приз тренеру года в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2021/2022. В него вошли 5 наставников:

Юрген Клопп (Ливерпуль), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Патрик Виейра (Кристал Пэлас), Эдди Хау (Ньюкасл) и Томас Франк (Брентфорд).

Ранее также стали известны претенденты на приз игроку года в АПЛ.

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Английская Премьер-лига Юрген Клопп Пеп Гвардиола Патрик Виейра Эдди Хау Томас Франк
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Источник Premier League
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